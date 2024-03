Segundo a Associated Press (AP), Zelensky demitiu o principal assessor, Serhiy Shefir, do cargo de primeiro assistente, que ocupava desde 2019.

O Presidente ucraniano demitiu também três conselheiros e dois representantes presidenciais que supervisionavam as atividades voluntárias e os direitos dos soldados.

Nenhuma explicação foi dada até ao momento para as últimas demissões, que acontecem no âmbito da ampla mudança de pessoal ao longo dos últimos meses e que incluiu a saída, na terça-feira, de Oleksii Danilov, que serviu como secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, e de Valerii Zaluzhnyi como chefe das Forças Armadas, em fevereiro.

Zaluzhnyi foi nomeado embaixador da Ucrânia no Reino Unido no início deste mês.

A Força Aérea da Ucrânia disse hoje que a Rússia lançou 12 drones Shahed durante a noite, nove dos quais foram abatidos, e disparou quatro mísseis contra o leste da Ucrânia.

A Rússia lançou uma ofensiva de 38 mísseis, 75 ataques aéreos e 98 ataques de vários lança ‘rockets’ nas últimas 24 horas, segundo informações das Forças Armadas ucranianas publicadas nas redes sociais.

A empresa de energia ucraniana Centrenergo anunciou hoje que a Central Térmica de Zmiiv, uma das maiores centrais térmicas da região oriental de Kharkiv, foi completamente destruída após o bombardeamento russo na semana passada.

A Rússia intensificou os seus ataques às infraestruturas energéticas ucranianas nos últimos dias, causando danos significativos em várias regiões.