Segundo dados hoje divulgados, em Bruxelas, para os Açores estão orçamentados 1,45 mil milhões de euros no quadro orçamental 2014-2020, prevendo-se que a verba resulte no apoio a 1.045 empresas, com a criação direta de três mil postos de trabalho, entre outras medidas.

A Madeira recebe fundos no valor de 595 milhões de euros para, no mesmo período, duplicar o investimento público em percentagem do produto interno bruto, criar 1.147 novos postos de trabalho e apoiar 450 empresas, entre outras medidas.

A esta verba somam-se ainda financiamentos no âmbito da cooperação para Açores, Madeira e Canárias (127 milhões de euros), do Fundo Europeu Marítimo e das Pescas (102 milhões para Açores e Madeira) e dos fundos para a agricultura (até 106 milhões de euros anuais para as duas regiões).

Estes dados foram divulgados no âmbito da conferência anual das regiões ultraperiféricas (RUP) - as nove regiões europeias que se situam a milhares de quilómetros do continente europeu –, que decorre nas Canárias, Espanha.