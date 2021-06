Futre e Mozer lamentam morte de antigo companheiro de equipa:

O antigo internacional português Paulo Futre lamentou hoje a morte de Neno, referindo que foi a “melhor pessoa” que conheceu no mundo do futebol, com Carlos Mozer a salientar que é uma “grande perda a todos os níveis”.

Futre e Mozer jogaram com Neno no Benfica e ambos publicaram fotos em que estão junto ao antigo guarda-redes nas suas redes sociais, lamentando a morte.

“Deixou-nos a melhor pessoa que conheci no mundo do futebol. E conheci muita gente boa neste mundo, mas nenhum como o meu querido e grande amigo Neno. Todos aqueles que tivemos o privilégio de conhecer-te vamos ter muitas saudades tuas Neninho. Descansa em paz maninho”, afirmou Paulo Futre.

Já Carlos Mozer considerou que é uma “grande perda”, endereçando as suas condolências à família e amigos.

“O Neno era e foi uma pessoa com um astral tremendo, educadíssimo, gentil, respeitoso, simpático, carismático e divertido, tudo o que na verdade gostaríamos de ser. Espero que Deus reconheça seu valor e lhe reserve um belo lugar para você descansar em paz”, referiu o antigo central do Benfica.

FC Porto (clube): "O FC Porto expressa as mais sentidas condolências à família e amigos de Neno, com quem tantas vezes nos cruzámos dentro e fora do campo. Que a memória dos momentos, das histórias e do seu sorriso tão característico traga o conforto necessário neste momento difícil", refere uma mensagem do clube nas redes sociais.

Quaresma lembra grande guarda-redes e ser humano de"coração maior". "Partiu um dos nossos. O Neno tinha sempre o sorriso que nos enchia de motivação e alegria. Um grande guarda-redes e um ser humano com um coração ainda maior", escreveu Quaresma na rede social Instagram.

Wolverhampton (clube): "Uma notícia muito triste, que deixa o futebol de luto. Sentidas condolências do Wolves à família e ao VitoriaSC1922".

Boavista (clube): "O Boavista FC lamenta profundamente o falecimento de Neno, antigo guarda-redes da Seleção Nacional e atual dirigente do Vitória Sport Clube".

Belenenses (clube): "O Belenenses apresenta a todos os familiares e amigos de Neno, ao VitoriaSC1922 e à família Vitoriana as mais sentidas condolências".

Rio Ave (clube): "Há pessoas que nos marcam. Pessoas que genuinamente acolhem em todos uma verdadeira simpatia. Que este sorriso nos inspire sempre a sermos todos melhores e mais bondosos para com o próximo. Um sentido abraço a toda a família vitoriana e ao Vitória Sport Clube por esta perda irreparável, extensível naturalmente a seus familiares e amigos. Até sempre, Neno".

Leixões (clube): "O futebol português está de luto pelo falecimento de Adelino Augusto da Graça Barbosa Barros, conhecido no universo do futebol por Neno. O ex-guarda-redes da seleção nacional, Vitória SC, SL Benfica, entre outros, faleceu aos 59 anos. Neste momento de profunda dor, o Leixões SC endereça as mais sentidas condolências à família e amigos do Neno".

Santa Clara (clube): "Perde-se um ícone. Um dos maiores do futebol português. Neste momento de profunda consternação, endereçamos as mais sentidas condolências aos familiares e amigos de Neno".

Ricardo Rocha (ex-futebolista): "Não consigo acreditar, estivemos juntos a semana passada sempre com aquele carisma, simpatia e classe! Grande Neno, descansa em paz!!".

Nuno Gomes (ex-futebolista). "Descansa em paz amigo Neno! Sem palavras".

Helton (antigo guarda-redes): É o que irá ficar para nós Mestre. Esse sorriso e energia que nos acostumou todos os dias encontrar. Esse exemplo de positividade incrível. Sabe Mestre o que é mais triste nisso tudo, é saber que para além de não ter você connosco a nos ensinar a ser melhor, é encarar os falsos profetas diariamente que por cá ficam".

Augusto Inácio (ex-futebolista e treinador): "Morreu o Neno. Foi assim de forma surpreendente que recebi esta triste notícia, conheci bem o Neno quando trabalhámos no VitoriaSC1922 de 2001-2003, que homem amigo, sério, profissional, leal e sempre pronto para ajudar, morreu um bom homem. Condolências à família, amigos e ao Vitória".

André Lima (ex-jogador de futsal): "Estou chocado!! Conheci o Neno numa digressão à China. Um ser humano ímpar com um coração enorme e um sorriso do tamanho do mundo!! Obrigado por tudo e descansa em paz amigo Neno!".

Vítor Bruno (treinador-adjunto do FC Porto): "É com este sorriso que te vou recordar, querido Neno. Sempre com este sorriso, com uma palavra amiga, para ti a vida era uma alegria, contagiavas qualquer um com a tua gargalhada fácil. Foi um privilégio ter trabalhado contigo no Vitória. Descansa em paz, meu querido amigo".