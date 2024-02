O presidente do PPE, Manfred Weber, recebeu apenas uma carta de nomeação — do partido democrata-cristão alemão CDU — indicando a atual chefe do executivo comunitário para a posição de cabeça de lista (‘Spitzenkandidat’) do partido europeu para a recondução no cargo, segundo um comuicado.

A nomeação de von der Leyen tem de ser confirmada em congresso do PPE, marcado para 6 e 7 de março, em Bucareste, e junta-se à do luxemburguês e comissário europeu para o Emprego, Nicola Schmidt, nomeado candidato pelo Partido dos Socialistas Europeus (PES, na sigla inglesa) e que terá de ser também oficialmente confirmado na reunião plenária de 1 e 2 de março, em Roma.

Para já, só os Verdes europeus têm formalmente dois ‘Spitzenkandidaten’, mantendo a tradição de avançar com uma mulher, Terry Reintke, e um homem, Bas Eickhout, aprovados no congresso de 2 de fevereiro.

A figura dos candidatos principais — no termo alemão ‘Spitzenkandidat’ — surgiu nas eleições europeias de 2014, com os maiores partidos europeus a apresentarem as suas escolhas para futuro presidente da Comissão Europeia, tendo o luxemburguês Jean-Claude Juncker recebido a maioria absoluta dos votos.

No escrutínio de 2019, na sequência do qual Von der Leyen foi votada para presidente da Comissão Euroeia, tentou-se aplicar novamente este modelo, mas por desacordo entre os grupos políticos estes candidatos principais não ocuparam os altos cargos europeus.

As eleições europeias decorrem entre 6 e 9 de junho.