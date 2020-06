“É um absurdo imaginar, e isso faz-se, que um barbeiro ou cabeleireiro nos dê uma toalha de plástico, que tira dentro de um saco de plástico, que nos põe à volta do pescoço e depois à volta da mesma põe uma toalha de turco porque a primeira afinal não presta para nada e com isto acredita que vai fazer melhor e servir melhor. É inacreditável que restaurantes e cafés, que obviamente sempre lavaram a louça agira nos sirvam em copos de plástico ou de papel, parece que afinal não lavavam a louça antes”, ironizou, sublinhando que esta é uma responsabilidade de todos.

O ministro reconheceu ainda que em matéria de gestão de resíduos, Portugal tem um grande caminho a fazer e defendeu que as autarquias têm nesta matéria um papel fundamental para alterar este paradigma.

“Num país como o nosso, onde tanto tem sido feito com números tão claros, no que diz respeito por exemplo à utilização de fontes renováveis na produção de eletricidade, naquilo que tem sido a redução de emissões Portugal é mesmo um dos primeiros países do mundo que provou que há felizmente um divorcio entre aquilo que é a economia crescer e as emissões decrescerem, tenho de reconhecer que, quando chegamos à eficiência material, há gestão dos resíduos temos ainda um caminho grande para fazer”, afirmou.

Durante a cerimónia que durou cerca de duas horas, foram apresentados seis projetos de prevenção e sensibilização para a redução do lixo marinho, que receberão um milhão de euros de financiamento, no âmbito do programa EEA Grants Ambiente.

Cada um dos seis projetos selecionados receberá, no máximo, 200.000 euros, com o sexto classificado a receber 159.755 euros, representando entre 75% e 90% do total de investimento previsto.

Com uma dotação total de aproximadamente 28 milhões de euros, o “Programa Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono – Programa Ambiente”, foi criado na sequência da assinatura do memorando de entendimento entre Portugal, Noruega, Islândia e Liechtenstein, tendo em vista a aplicação, em Portugal, do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu 2014-2021, nas áreas programáticas de ambiente e ecossistemas, mitigação e adaptação às alterações climáticas.

A pandemia de covid-19 já matou pelo menos 456.630 pessoas e infetou mais de 8,5 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, às 19:00 TMG de hoje, baseado em dados oficiais.

Portugal contabiliza pelo menos 1.527 mortos associados à covid-19 em 38.464 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).