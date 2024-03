Pelas 22:30 ouviram-se os primeiros festejos no Teatro Thalia, em Lisboa, quando os membros e apoiantes do Livre perceberam que Jorge Pinto, cabeça de lista pelo Porto e engenheiro do Ambiente, tinha sido eleito.

O portuense de 36 anos não está no teatro em Lisboa, tendo optado por ficar na sede do Livre no distrito de onde é natural.

Nesse momento, o porta-voz Rui Tavares saiu da sala reservada onde está a assistir aos resultados das eleições legislativas antecipadas com o seu núcleo duro, para festejar com os apoiantes presentes, cerca de uma centena e meia.

O clima de festa aumentou pouco tempo depois, quando se soube da reeleição do historiador Rui Tavares, até agora deputado único pelo partido.

"Presente, Futuro, Livre, Livre, Livre" e "Livre, Livre, Livre" foram alguns dos cânticos entoados, ao mesmo tempo que se empunhavam bandeiras, entre abraços e sorrisos.

O mesmo aconteceu cerca de uma hora depois quando a 'número dois' por Lisboa e deputada municipal, Isabel Mendes Lopes, conseguiu a eleição para o hemiciclo, subindo ao púlpito para agradecer.

"Vamos ter muito trabalho pela frente nestes próximos anos, contamos com todas e com todos. Vamos aguardar agora os próximos resultados e sei que vamos precisar de muito trabalho para fazer a diferença nestes próximos anos que vão ser tão importantes", declarou a engenheira civil, de 42 anos.

A sala também animou - com o cântico "Muacho, Muacho" - quando o cabeça-de-lista por Setúbal e advogado, Paulo Muacho, 33 anos, soube que foi eleito para a Assembleia da República.

De acordo com dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna, com 98,94% da contagem feita, o Livre obteve 3,23 %, correspondente a 196.375 votos.