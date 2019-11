As quedas das receitas relativamente a 2018 são este ano de até 70%, disse à imprensa o presidente da Associação de Agências de Viagens e Turismo da Venezuela.

"O panorama para este Natal de 2019, para o fim de ano, não é animador. Muitos vão passar o Natal em casa porque ficou muito caro viajar, principalmente para o estrangeiro", salientou Nicolas Furnari.

Segundo Furnari, a complicar a situação está o facto de "a oferta ter diminuído enormemente".

"O número de lugares reduziu-se, pelo que se torna mais complicado viajar, neste Natal. As vendas de bilhetes caíram entre 60% e 70% em comparação com o que foi vendido no ano passado, nessas datas", frisou.

Por outro lado, explicou que os destinos mais procurados pelos venezuelanos na quadra natalícia são Bogotá (na Colômbia), Cidade de Panamá (no Panamá) e Miami, nos Estados Unidos.

No entanto, explicou, as sanções impostas pelos EUA às companhias aéreas, que estão impedidas de realizar voos diretos entre território norte-americano e a Venezuela, obrigou a que as viagens se realizem em dois ou mais segmentos, a usar um destino pelo meio, "o que eleva os custos e afeta os passageiros".