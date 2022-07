“É a ditadura de Maduro que leva os venezuelanos a arriscar a vida na selva de Darién”, disse o ex-deputado numa mensagem no Twitter, onde partilhou várias notícias que falam de crianças, jovens e mulheres que morreram este mês na selva.

“Cada venezuelano que morreu a atravessar o Darién, cada testemunho comovente de um sobrevivente é sentido na alma de um país que sofre uma crise sem precedentes na nossa região”, acrescentou.

Nos primeiros quatro meses do ano, cerca de 19.000 migrantes que seguiam para a América do Norte chegaram ao Panamá depois de terem feito a perigosa travessia da selva de Darién, sendo os venezuelanos a nacionalidade predominante, segundo dados do Governo panamiano.

Só esta semana, quatro migrantes morreram na travessia, de acordo com a oposição.

“Esta tragédia convoca-nos a lutar para salvar o nosso país”, afirmou Guaidó, que reiterou a necessidade de proteger emigrantes e refugiados da Venezuela e “solucionar este drama recuperando a liberdade e a democracia”.