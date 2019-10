“A PDVSA rejeita categoricamente as declarações do ministro do Meio Ambiente do Brasil, Ricardo Salles, que acusa a Venezuela de estar na origem [das manchas de] petróleo bruto que contaminam as praias do nordeste do Brasil desde o início de setembro”, afirmou a companhia num comunicado divulgado no seu ‘site’.

A empresa considera “infundadas” as afirmações do Brasil, “uma vez que não há evidências de qualquer derrame de petróleo bruto nos campos petrolíferos venezuelanos que possam ter causado danos no ecossistema marítimo do país vizinho”.

O texto condena as “afirmações tendenciosas”, observando que as manchas estavam localizadas a cerca de 6.650 quilómetro de distância da sua infraestrutura de petróleo.

“Este petróleo vem provavelmente da Venezuela, como mostra um relatório da Petrobras. Este petróleo veio de um navio estrangeiro que navegava perto da costa brasileira”, disse o ministro brasileiro, na quarta-feira, numa sessão parlamentar, em Brasília.

A companhia estatal brasileira de petróleo Petrobras, que participou nas operações de limpeza, garantiu na semana passada que o petróleo bruto em causa “não é produzido nem comercializado pela empresa”, depois de realizar análises das amostras colhidas no local.