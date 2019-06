"Fundamentalmente, um país como Portugal, que está no Grupo de Contacto Internacional, que participa também noutros fora internacionais e que tem vista encontrar uma saída pacífica, democrática, com o escrutínio da comunidade internacional, é um país que não se deve deter a fazer previsões", disse.

José Luís Carneiro falava à agência Lusa, em Caracas, no âmbito de uma viagem de três dias à Venezuela, onde realiza contactos com a comunidade lusa local, depois de, na noite de segunda-feira, ter participou nas cerimónias oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

"[Portugal] deve concentrar-se, que é o que tem sido feito de parte do senhor ministro dos Negócios Estrangeiros [Augusto Santos Silva] em procurar, em cada reunião, apresentar sugestões, propostas, para que se consiga sair deste impasse político e que se possa sair, como sempre o temos dito, por via pacífica, por via democrática", disse.

Por outro lado, frisou que as comemorações locais do Dia de Portugal foram "um momento especial" que permitiu reunir, na residência oficial do embaixador português em Caracas, Carlos Nuno Almeida de Sousa Amaro, representantes do Governo do Presidente, Nicolás Maduro, e da oposição venezuelana.

"Foi um momento muito especial, não apenas porque tivemos aqui representantes do poder 'de facto' na Venezuela, o vice-ministro de Relações Exteriores [para a Europa], Iván Gil, mas tivemos também deputados da Assembleia Constituinte [composta unicamente por simpatizantes do regime] e até representantes de [Juan] Guaidó [opositor, presidente do parlamento e auto-proclamado Presidente interino]", disse.