“Sabemos que o caminho para uma transição pacífica está cheio de obstáculos, mas, pela primeira vez em meses e até anos, este pode ser um passo preliminar na direção certa”, referiu Federica Mogherini.

E vincou: “Não há uma solução militar para a crise. Uma solução pacífica e democrática tem de ser alcançada a nível interno, nunca no exterior, mas devemos e podemos apoiar as negociações”.

Intervindo na sessão, o eurodeputado do PSD Paulo Rangel condenou “as violações sistemáticas dos direitos humanos” na Venezuela, bem como as dificuldades no acesso a ajuda humanitária.

Ao mesmo tempo, o social-democrata defendeu que se deve olhar para a “para a crise migratória na Colômbia e no Peru e até mesmo em territórios da UE, como Portugal e Espanha, onde afluem cada vez mais venezuelanos”.

Paulo Rangel criticou ainda “a ingerência externa inadmissível de Cuba e da Rússia”.

Por seu lado, a eurodeputada socialista Isabel Santos observou que “tragédia humanitária na Venezuela continua a chocar todos”, e pediu que a UE “continue a pugnar para que seja reposto o equilíbrio institucional”.

Já a eurodeputada Sandra Pereira, do PCP, condenou o que considerou ser o alinhamento da UE à “estratégia e interesses dos Estados Unidos para a região”.

Em causa estão, a seu ver, “sistemáticas ações de destabilização interna, tentativas de golpe de Estado, terrorismo, sabotagens, sanções, bloqueio económico, financeiro, político e diplomático”.

“São os interesses e as condições de vida do povo venezuelano, e em particular da imensa comunidade portuguesa naquele país, que a UE compromete”, adiantou, exigindo o “fim imediato de sanções e a defesa do diálogo e da paz”.

A Venezuela atravessa um período de grande tensão política desde janeiro, quando Maduro jurou um segundo mandato de seis anos, não reconhecido pela oposição e por cerca de 50 países pelo facto de os principais líderes opositores terem sido impedidos de participar nas eleições presidenciais.

Em resposta, o líder do parlamento, Juan Guaidó, autoproclamou-se presidente interino, alegando diversos artigos da Constituição venezuelana.