Os distritos de Lisboa, Leiria, Coimbra e Faro com este aviso até às 18:00 de sábado, devido à previsão de vento de norte por vezes forte e com rajadas até 75 quilómetros por hora (km/hora).

O IPMA emitiu também aviso amarelo para as costas Norte e Sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira a partir das 03:00 de sábado e até às 09:00 de domingo por causa do vento de noroeste por vezes forte com rajadas até aos 95 quilómetros por hora.

O IPMA colocou igualmente os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa sob aviso amarelo entre as 15:00 de hoje e as 00:00 de sábado atendendo à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

No sábado, aqueles distritos mais os de Setúbal, Beja e Faro passam a aviso laranja devido à agitação marítima até às 21:00 de domingo, prevendo-se ondas de noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir altura máxima de 10 metros.

Por causa da agitação marítima, o IPMA colocou também a costa Sul da ilha da Madeira sob aviso amarelo entre as 00:00 de domingo e as 00:00 de segunda-feira.

As regiões montanhosas da ilha da Madeira estão também sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva por vezes forte entre as 21:00 de hoje e as 06:00 de sábado.

A agitação marítima levou a Autoridade Marítima Nacional (AMN) e Marinha a alertar para um agravamento em Portugal Continental a partir das 12:00 de hoje e até à madrugada de domingo.

A AMN e a Marinha alertam toda a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.

Recomendam o reforço da amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.

O aviso laranja é o segundo mais grave e representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Já o aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.