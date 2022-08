O líder do Chega apelou hoje ao Presidente da República para que "por amor de deus não deixe passar" a proposta do Governo de retirada do Gabinete Nacional Interpol e da Unidade Nacional Europol da alçada da Polícia Judiciária.

"Por amor de deus não deixe isso passar, vai ter consequências sobre todos nós e sobretudo sobre a justiça", disse André Ventura durante uma visita à feira de Corroios, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal. O Chega, adiantou o presidente do partido, vai na quinta-feira escrever ao Presidente da República "para que não deixe esta lei, mesmo que seja aprovada no parlamento, sem resposta e isso significa ou o veto político ou um envio para o tribunal constitucional". André Ventura considera que esta proposta de lei é uma tentativa de politizar a justiça e "de ter as informações todas na mão do Governo". A lei, adianta o líder partidário, viola a separação dos poderes, mata a independência judicial e pode pôr em causa dezenas de investigações a governantes.