Em comunicado enviado hoje às redações, a autarquia da capital do Alto Minho adiantou que as iniciativas preparadas para os quatro dias pretendem mobilizar “vianenses e forasteiros a celebrarem o período festivo no centro histórico da cidade, estando agendados ‘DJ’s’ e um concurso de máscaras”.

Ao longo dos quatro dias, “a Praça da República estará decorada a rigor com motivos alegóricos e será ainda garantida animação de Carnaval com a presença de associações do concelho”.

No sábado, “às 11:00 e às 16:00, o programa “Viana em Folia” vai garantir animação de rua, a pensar nos mais novos e nas famílias, com a “Companhia XPTO”.

Já durante a tarde, “a partir das 17:30, decorrerá a oitava edição da corrida de São Silvestre com a participação de cerca de 1.400 atletas entre prova principal e edição para crianças”.

Também no sábado, a Câmara Municipal e a AEVC convidam ainda “os comerciantes a manter as lojas abertas até mais tarde, para dinamizar a cidade”.

À noite, a partir das 22:00, a Praça da República vai ser palco de animação proporcionada pelos ‘DJ’s’ Pedro Pereira, Bruno S, Blackbounce e Gil Enes, até às 02:00”.

Será ainda promovido “o concurso de máscaras “Muda de Máscara!”, a partir das 22:00, para grupos com um mínimo de cinco pessoas e com inscrições obrigatórias”.

O “regulamento está disponível no sítio oficial da autarquia na Internet e o vencedor será anunciado às 00:00”.

O “primeiro prémio deste concurso carnavalesco é de 750 euros, o segundo 500 euros e o terceiro lugar tem direito a 250 euros”.