O tabuleiro rodoviário da ponte Eiffel, em Viana do Castelo, vai encerrar ao trânsito entre as 20:00 de sexta-feira e as 24:00 de sábado, para manutenção das juntas de dilatação, informou hoje a Câmara local.

Em comunicado enviado hoje à imprensa, a autarquia justificou a necessidade do corte total da circulação automóvel “com a localização da empreitada e dimensão da ponte”. “Por motivos de segurança e qualidade dos trabalhos a executar, é necessário efetuar o corte total, com implantação de percursos alternativos”. Contactada pela Lusa, fonte autárquica explicou que o corte não se aplica à circulação ferroviária. Com 142 anos, a travessia metálica liga a cidade de Viana do Castelo à vila de Darque, na margem esquerda do rio Lima. Tem 645 metros de comprimento, é composta por dois tabuleiros metálicos, sendo o superior rodoviário, para trânsito automóvel e pedestre, e o inferior ferroviário. Atualmente, em processo de classificação como Monumento Nacional (MN), a ponte está classificada como património da cidade. A ligação entre as duas margens do rio Lima é ainda assegurada por uma outra travessia, localmente designada por ponte nova, de acesso à autoestrada 28 (A28), inaugurada em setembro de 1991, para aliviar o trânsito da centenária ponte Eiffel. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram