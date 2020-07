Ao comentar as críticas do presidente da Câmara de Lisboa às autoridades de saúde regionais, o presidente do PS assinalou que os autarcas "não são uma espécie de sindicatos de opinião" nem devem "agir como se fossem apenas vigilantes", embora reconhecendo que é fundamental garantir um maior grau de eficiência e prontidão das autoridades no terreno.

Para Carlos César, as instituições que estão no terreno devem colaborar com os municípios, "porque as autarquias não são entes à parte" e têm "responsabilidades no terreno e na ação", ou seja, "são também sujeitos ativos neste processo".

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 511 mil mortos e infetou mais de 10,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.579 pessoas das 42.454 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.