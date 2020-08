Nas suas redes sociais, a “Arte em Movimento”, escola de dança que lançou o vídeo, deu conta do sucedido: "Recebemos a infeliz notícia de que o vídeo Stand Up foi removido dadas as denúncias de racismo contra o mesmo, totalmente incompreendidas da nossa parte".

O vídeo em questão pode ser visto nesta conta de YouTube.

Ao 'O Minho', Susana Domingues, diretora da escola de danço, explicou que receberam “uma notificação do Instagram a dizer que o vídeo tinha sido retirado por várias denúncias de racismo". "Foi única e exclusivamente essa a informação que nos deram", disse.

A escola já contestou a decisão junto da plataforma. "Pedimos mais informações, para tentar perceber onde está o racismo neste vídeo e qual a justificação para o terem retirado. A única informação que temos é que ia ser reavaliado e até à data aguardamos alguma resposta", disse, citada pela publicação minhota.

Na origem das denúncias estará a canção escolhida para o vídeo, o tema “Stand Up", gravado pela cantora negra Cynthia Erivo para o filme "Harriet" (2019).

"Utilizámos a música porque passa incrivelmente uma força de união. Foi uma música utilizada e criada para um filme, mas não quer dizer que não possa ser utilizada noutros contextos", justificou Susana Domingues.

O vídeo mostra vários bailarinos em diversos cenários e com roupas tradicionais a dançarem ao som da canção

Com direção artística de Susana Domingues, o vídeo tem edição de André Cardoso e a coreografia é da Cristiana Neto.