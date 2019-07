Um ano após o anúncio da decisão norte-americana, o Irão declarou que não se sentia obrigado a continuar a respeitar dois dos seus compromissos no pacto, os limites das reservas de urânio pouco enriquecido e de água pesada.

Afetando as importações de matérias primas, os setores automóvel e da aviação comercial, assim como o petrolífero e financeiro, as sanções de Washington implicam que os restantes parceiros do acordo acabem com a maior parte das trocas comerciais com o Irão para não perderem os negócios com os norte-americanos.

Na quarta-feira o Presidente Hassan Rohani disse que o Irão está preparado para realizar “negociações justas e legítimas” do acordo nuclear de 2015, mas não para se render em nome desse diálogo.

Teerão deu um prazo até setembro para os signatários do pacto o ajudarem a contornar as sanções norte-americanas, ameaçando deixar de respeitar outros compromissos nucleares.

A crise entre o Irão e o Reino Unido agravou-se no dia 19 com a captura pelos Guardiões da Revolução iranianos do petroleiro com pavilhão britânico “Stena Impero”, depois do petroleiro iraniano “Grace 1″ ter sido apreendido no início do mês em Gibraltar, território ultramarino britânico situado no extremo sul de Espanha.

Ambos os lados classificaram a apreensão dos navios uns dos outros como “atos hostis” e “pirataria”.