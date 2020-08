Segundo a agência EFE, a instalação das luzes de Natal em Vigo vai começar oficialmente esta quarta-feira, anunciou em conferência de imprensa o autarca da cidade, Abel Caballero.

O ano passado a cidade começou a colocar as luzes em setembro e, este ano, decidiu adiantar os trabalhos em cerca de 20 dias, uma vez que as normas relativas à covid-19 "vão significar que a instalação e montagem das luzes sejam um pouco mais lentas".

No dia de hoje já foi possível ver numa rua do centro um camião da empresa que trata da instalação, de forma a reparar alguns cabos para que os trabalhos prossigam amanhã. De acordo com o autarca, Vigo tem "as melhores luzes do mundo".

A iluminação de Natal de Vigo são uma atração turística da cidade. Nos últimos têm sido milhares as pessoas, da Galiza e de outros pontos de Espanha, que se deslocam até ao local.