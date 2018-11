“Pretendemos não só manter os oleiros existentes, a trabalhar, como obviamente aumentar o número total de oleiros dando-lhes melhores condições de trabalho, mas também divulgando esta arte e garantindo a sua preservação”, afirmou Rui Santos.

O autarca falava à margem do primeiro encontro nacional “Bisalhães – A louça Preta”, que decorreu em Vila Real e assinalou o segundo aniversário da classificação do Processo de Confeção do Barro Preto de Bisalhães como Património Cultural Imaterial da UNESCO.

Rui Santos disse que “já está aprovado um curso de formação" para a Escola Profissional do Nervir e que “está tudo a ser preparado para que ele arranque e seja implementado”.

Este curso foi, segundo o autarca, aprovado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e pelo Ministério da Educação.