“O programa e celebrações do fim de ano, agendadas para amanhã [sábado], no Campo de Viriato, foram cancelados, após a receção das mais recentes informações sobre as previsões meteorológicas”, informa os promotores do evento.

Segundo uma nota de imprensa da Câmara e da Viseu Marca (entidade criada pela autarquia e pela Associação Empresarial da Região de Viseu), que coorganizam a iniciativa, as previsões para a noite de sábado, dia 31, “apontam para o agravamento do estado do tempo, em especial a precipitação” intensa.

“Em articulação com o serviço municipal de Proteção Civil”, a organização “decidiu avançar com a decisão de cancelamento das celebrações. O fogo-de-artifício será lançado à meia-noite e apenas o Bairro da Restauração estará em funcionamento”, especifica.

No documento as duas entidades referem ainda que “as condições meteorológicas adversas não permitem garantir a logística necessária à normal realização do programa, para além de porem em causa a segurança de todos os envolvidos e a própria comunidade” que se iria deslocar ao local.

“Apenas o Bairro da Restauração se manterá em funcionamento, dado ser uma estrutura ‘indoor’, recebendo viseenses e visitantes a partir das 12:00”, enquanto “o fogo-de-artifício será lançado pela meia-noite”.

“Temos estado a monitorizar de perto o estado do tempo e as previsões para as próximas horas, sendo que esta é uma decisão devidamente ponderada”, sublinha o presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas.

A organização sabe “quão importante é este dia e celebração para todos os viseenses e aqueles que visitam a cidade, mas garantir a segurança de todos é a principal prioridade”, acrescenta.

Entretanto, “serão mantidos os cortes de trânsito previstos nas artérias adjacentes ao Campo de Viriato, mas com um ajuste no horário, ou seja, entre as 22:00 do dia 31 de dezembro e as 02:00 do dia 1 de janeiro”.

“Já na alameda principal, no troço compreendido entre a rotunda do Café Paris e a Igreja Nossa Senhora da Conceição, a circulação automóvel ficará interditada a partir das 20:00, dado o funcionamento do Bairro da Restauração”, detalha.

Para a noite do dia 31 estavam previstas as atuações de Mundo Segundo, Richie Campbell e o dj Victor Pirez.