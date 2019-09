Os candidatos podem começar a visitar eleitores e imprimir material de propaganda ainda antes do início do período oficial, que começa após a dissolução do parlamento, 25 dias úteis antes da data do escrutínio.

É após esta proclamação que as candidaturas são formalizadas e é dado acesso aos cadernos eleitorais, incluindo da lista dos abstencionistas, permitindo uma abordagem mais direta aos eleitores e encorajá-los a recensearem-se caso não o tenham feito ainda.

A lista das moradas possibilita também o envio postal de folhetos, uma das formas mais visíveis de propaganda, juntamente com os característicos cartazes e ‘posters’ colocados nas portas e janelas dos militantes.

Os comícios de maior dimensão e as arruadas acontecem quando os líderes dos partidos se deslocam a certas partes do país, permitindo o contacto direto com os cidadãos, mas nem sempre são favoráveis.

Em 2010, o então líder trabalhista, Gordon Brown, foi escutado a chamar "racista" a uma militante que se queixou da imigração em Rochdale, a cerca de 300 quilómetros a norte de Londres, causando um escândalo que contribuiu para a derrota do ‘Labour'.

Os beijinhos a bebés e outros momentos espontâneos são cada vez mais controlados e substituídos por ações encenadas para as câmaras de televisão, como visitas a fábricas, escolas ou ‘pubs', os típicos bares britânicos.