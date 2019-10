Em setembro, o investimento total proveniente de Autorizações de Residência para Atividade de Investimento (ARI) ascendeu a 48.450.021,42 euros, uma subida de 29,7% face ao registado em igual mês de 2018 (37 milhões de euros).

Comparativamente a agosto, quando o investimento foi de 82,5 milhões de euros, este registou um recuo de 41%.

Do total do investimento captado em setembro, 41 milhões de euros correspondem à compra de bens imóveis e os restantes 7,4 milhões de euros proveniente do requisito de transferência de capitais.

No mês passado, foram atribuídos 75 vistos 'gold', dos quais 67 por via do requisito da aquisição de bens imóveis e oito por via da transferência de capitais.

Do total de vistos concedidos com a compra de imóveis, 23 corresponderam à aquisição com o objetivo de reabilitação urbana.