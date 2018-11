“Cumpriram o seu dever militar com perfeição, com precisão”, declarou Vladimir Putin num fórum económico em Moscovo, explicando que as tripulações ucranianas não responderam aos alertas das forças russas.

Vladimir Putin disse que o incidente foi totalmente provocado pelos navios ucranianos e colocou a culpa do ocorrido sobre o Presidente ucraniano, Petro Poroshenko.

Para o Presidente russo, Poroshenko ordenou que a marinha ucraniana provocasse o impasse com o único propósito de marcar pontos políticos e garantir a sua reeleição no próximo ano.

Putin também afirmou que os navios ucranianos violaram as águas territoriais do sul da Rússia, que é a fronteira internacionalmente reconhecida. Esta afirmação contraria as alegações do Governo ucraniano, segundo o qual os seus navios estavam em águas internacionais.

As forças armadas russas estão a reforçar os mecanismos de defesa na península da Crimeia com mais mísseis antiaéreos, após o incidente no fim de semana com navios ucranianos no Mar Negro, anunciou fonte do Ministério da Defesa em Moscovo.

A agência de notícias Interfax noticiou hoje que o coronel Vadim Astafyev, alto funcionário do Ministério da Defesa russo, declarou que a Rússia acrescentará um sistema de mísseis antiaéreos S-400 aos três já instalados na península.

O anúncio é feito após embarcações russas terem apresado no domingo três navios militares ucranianos — duas pequenas lanchas blindadas e um rebocador –, tendo feito uma vintena de prisioneiros no estreito de Kerch, que liga o Mar Negro ao Mar de Azov.