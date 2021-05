O padre João Paulo, de Campina Grande, no Brasil, encontrou-se com o Papa Francisco no final da audiência-geral de quarta-feira, 26 de maio. Depois de terminada a habitual catequese, o pontífice cumprimentou várias pessoas que vão fazendo também pedidos conforme surge a oportunidade.

No caso do padre do estado da Paraíba, o pedido foi por todo o país: "Santo Padre, reze por nós, brasileiros". Contudo, a resposta de Francisco trouxe surpresa e um momento bem-humorado, conta a CNN: "Vocês não têm salvação. É muita cachaça e pouca oração", brincou.

O momento, partilhado no Twitter por uma jornalista brasileira no Vaticano e inicialmente divulgado por um padre de Minas Gerais no Instagram, mostra o Papa a rir depois de responder ao sacerdote. São também ouvidos risos nas imediações.

À CNN o padre João Paulo comentou o sucedido. "Eu travei na hora, porque a gente sempre espera algo formal e curto. Mas aí o Papa Francisco nos surpreende com a sua espontaneidade, com seu jeito de ser afetuoso. E aí o encontro tornou-se muito agradável, muito especial", disse, garantido que depois da brincadeira a resposta de Francisco foi outra: "Rezo sempre pelos brasileiros".

O padre Carlos Henrique, que filmou o momento, justificou as gargalhadas ouvidas. "Rimos bastante, porque, de facto, não esperávamos. Foi uma resposta muito descontraída. Uma brincadeira de amigos, uma gozação mesmo", afirmou.

O sacerdote referiu ainda que esta não foi a primeira vez que o Papa Francisco fez piadas sobre os brasileiros — uma vez que é argentino e há rivalidade ao nível do futebol.

"O Papa é muito descontraído. Na primeira vez que estive com ele, eu disse que era brasileiro e então ele brincou: ‘Eu não tenho culpa disso, eu sou argentino e no futebol nós somos muito melhores do que vocês’", relembra.

