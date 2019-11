"Apenas para vos dizer que já fui operado e que a cirurgia decorreu bastante bem. Agora preciso de tempo para descansar e recuperar", escreveu o piloto nas suas redes sociais.

Na mesma nota, Miguel Oliveira agradece à sua equipa e ao "incondicional apoio" que tem recebido.

O piloto foi operado em Innsbruck, na Áustria, pelo médico Karl Golser, especialista nas articulações do ombro e do cotovelo.

Desta forma, o piloto de Almada, que hoje não participou no Grande Prémio da Malásia, falha, também, a última prova da temporada que se disputa no dia 17, em Valência.

Recorde-se que o piloto de Almada lesionou o ombro direito na sequência de uma queda sofrida no GP da Grã-Bretanha, em Silverstone, no dia 25 de agosto, que se agravou com a violenta queda sofrida em 26 de outubro nos treinos livres para o GP da Austrália.

O prazo de recuperação deste tipo de cirurgias ronda os três meses.