“Desejo-lhe todo o sucesso como primeiro-ministro de Portugal. Isto beneficiará a Europa como um todo”, afirmou Ursula von der Leyen, numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

Numa mensagem partilhada junto a uma fotografia de ambos, durante a reunião na sede da Comissão Europeia em Bruxelas, a líder do executivo comunitário adiantou: “Ótima primeira reunião com Luís Montenegro. Parabéns pela sua nomeação como primeiro-ministro de Portugal”.

“Vivemos um momento crucial para a Europa e estou ansiosa por trabalhar consigo”, adiantou Ursula von der Leyen.

Esta manhã, durante a reunião que durou cerca de 15 minutos, Luís Montenegro garantiu à presidente da Comissão Europeia não existir “nenhuma razão” para preocupação com a estabilidade política do país, salientando “responsabilidade” face à União Europeia.

Prometeu ainda rapidez na execução do Plano de Recuperação e Resiliência para “recuperar atrasos”, esperando nova tranche ao país no final deste mês.

O primeiro-ministro indigitado está em Bruxelas para participar na cimeira do PPE.

Após um encontro com o primeiro-ministro cessante, António Costa, para troca de cumprimentos, Luís Montenegro encontrou-se mais tarde, com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, também do PPE.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, indigitou hoje Luís Montenegro como primeiro-ministro, durante uma audiência que decorreu já depois da meia-noite.

O 19.º presidente do PSD vai assumir a liderança do Governo – nove anos depois de o partido ter deixado o poder, em 2015 – sem ter tido experiência executiva, embora já tenha dito publicamente que recusou por três vezes ocupar cargos no Governo (com Santana Lopes e duas com Passos Coelho) por razões familiares.

Luís Filipe Montenegro Cardoso de Morais Esteves, 51 anos, nasceu no Porto, mas viveu sempre em Espinho (Aveiro) e é advogado de profissão.