“Estive dez anos da minha vida, há muito tempo, a organizar os Jogos Olímpicos de Inverno [de 1992] em Albertville, na minha região de Sabóia, nos Alpes. Dez anos de trabalho para 16 dias. É um bom treino para o Brexit”. Foi com estas palavras que Michel Barnier sacou alguns risos no Palco Central da Web Summit, esta terça-feira, e não é difícil perceber porquê.

Nos grandes tomos da história humana, três anos e meio são uma insignificância, mas têm parecido uma eternidade desde que em junho de 2016 o Reino Unido foi a votos para decidir se saía da União Europeia ou não. Ganharam os proponentes de uma saída que tarda em efetivar-se e Barnier sabe-o melhor do que ninguém, já que foi ele o escolhido pela Comissão Europeia para chefiar as negociações com os britânicos.

Eleições, demissões, acordos chumbados, datas renegociadas: o Brexit tem sido uma trama ardilosa e francamente cansativa de acompanhar. Foi por isso que na sua exposição “EU after Brexit” (“UE depois do Brexit”), Michel Barnier preferiu focar-se nas potencialidades da relação entre as duas partes depois do divórcio em vez de nas quezílias que nem a mais apurada das terapias matrimoniais seria capaz de resolver, chamando ao processo “uma escola de paciência e de tenacidade”.

Não é que Barnier não demonstre abertamente ser contra a saída do Reino Unido — “até agora, nunca ninguém me conseguiu explicar as vantagens do Brexit, nem sequer o Nigel Farage”, soltou, recebendo um coro de palmas —, mas o negociador procurou desdramatizar essa passagem de 28 a 27 estados-membros. Considerando que a "saída ordenada” do Reino Unido da UE não é “o fim", mas antes “um passo necessário", Barnier lembrou que se segue a tarefa de "criar uma nova parceria com o Reino Unido, que se vai manter nosso amigo, aliado e parceiro".

"Já concordámos quanto à estrutura desta nova parceria e queremos que seja ambiciosa para as trocas comerciais, para serviços e investimento, para a proteção de dados, para os transportes e a energia, para as pescas, para a colaboração policial e judicial em matérias criminais, para a política externa, para a segurança e defesa e para muitas outras áreas", enumerou Barnier.

O ponto de partida para esta relação é, naturalmente, a ratificação do acordo de saída negociado a 17 de outubro com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, cujo prazo foi alargado até 31 de janeiro de 2020 e que contempla um período de transição até ao fim desse ano. Apesar das "negociações difíceis", em que se passaram "cinco dias e cinco noites na mesma sala”, Barnier diz que juntos encontraram uma solução que “vai trazer certeza para toda a incerteza criada pelo Brexit” e que defende, ao mesmo tempo, “os negócios e consumidores do mercado único da UE e a integridade constitucional do RU".

Contudo, o francês não deixou de frisar que esta parceria não poderia ocorrer sem que se garantisse a estabilidade da Irlanda primeiro, já que os maiores problemas e riscos do Brexit concernem a ilha. “Aqui não se fala só de economia e trocas, fala-se de pessoas. O que está em causa é paz e estabilidade e a paz ainda é recente nesta região", recordou Barnier, salientando que o Acordo da Sexta-feira Santa, firmado entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, apenas foi conseguido em 1998 na base da "ausência de uma fronteira física na Irlanda", algo que foi contemplado no novo acordo.

Mas olhando de novo para o futuro, Barnier sublinhou como, esteja dentro ou fora da União Europeia, o Reino Unido vai mesmo ter de manter-se próximo dos outros estados membros, quer economicamente, quer quanto “à nossa segurança interna e externa”. O risco é de ficar para trás perante os avanços de países como os EUA ou a China e Barnier serviu-se de um exemplo histórico para o comprovar, falando na criação do motor a vapor por parte de James Watt na Inglaterra do século XVIII.

"A dinâmica que criou rapidamente se espalhou para a Bélgica, França, Alemanha e a Europa tornou-se no berço da primeira Revolução Industrial. Hoje, no século XXI, os EUA e a China estão à frente. Se nós na Europa não agirmos agora, o futuro da nossa indústria, dos nossos empregos, dos nossos dados pessoais e dos nossos padrões éticos será criado em Washington e em Pequim", avisou. É por isso que, para si, a lição a tirar do Brexit é a de "construir uma Europa mais forte, fomentando crescimento e inovação para o benefício dos cidadãos e das empresas europeias".

Apesar de falar com um certo otimismo, Barnier não deixou de temperar o discurso com prudência, alertando que “enquanto não tivermos completado as duas negociações com o Reino Unido — a do acordo de saída e a futura relação - o risco do precipício [do não acordo] mantém-se e devemos manter-nos vigilantes e preparar-nos para esse possível desenlace".

Apesar desta ser uma situação de "lose-lose" [perda] para as duas partes, se tudo correr bem no processo de saída as futuras gerações "poderão olhar para esta negociação de forma mais positiva" e compreender que, "neste difícil contexto, conseguimos preservar a amizade essencial com o Reino Unido".