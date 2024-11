“Sabemos onde estas tropas norte-coreanas estão a reunir-se na Rússia. Poderíamos agir preventivamente se tivéssemos os meios, capacidade de longo alcance. No entanto, os EUA, o Reino Unido e a Alemanha [apenas] observam” este movimento de Pyongyang e Moscovo, afirmou Volodymyr Zelensky, no seu tradicional discurso noturno.

Os EUA e o Reino Unido forneceram à Ucrânia mísseis de longo alcance ATACMS e Storm Shadow, respetivamente, mas não deram autorização a Zelensky para os utilizar contra território russo, enquanto a Alemanha se recusa a entregar a Kiev os seus famosos foguetes Taurus com medo de arrastar o país para uma guerra com a Rússia.

“Graças à ajuda de Moscovo, a Coreia do Norte avançou as suas capacidades de artilharia e mísseis. Agora, estão a aprender as táticas da guerra moderna. Milhares de soldados norte-coreanos já estão perto das fronteiras da Ucrânia, preparando-se para lutar. E o mundo ainda está a observar”, lamentou o Presidente da Ucrânia.

“Conhecemos a rede logística entre a Rússia e a Coreia do Norte que permite esta agressão, e devemos travá-la. As nações asiáticas fortes, incluindo a China, têm um papel a desempenhar. Se a China defende realmente o fim da guerra, deve agir”, afirmou o chefe de Estado ucraniano.