“Quanto mais declarações insanas vierem de Moscovo, maior deverá ser a nossa força. Somente a nossa força na proteção de vidas e a nossa capacidade de alcançar os nossos objetivos podem devolver a Rússia a um estado de sobriedade pelo menos parcial”, afirmou o líder ucraniano numa mensagem na rede Facebook.

Zelensky disse que “a loucura russa deve perder esta guerra”, acrescentando: “Nós faremos todo o possível para isso”.

A declaração do Presidente da Ucrânia surge numa fase em que a Rússia reclama avanços das suas forças no leste do país face às defesas ucranianas, que enfrentam dificuldades de armamento e de munições.

Mais de dois anos após a invasão russa, a Ucrânia espera realizar em breve na Suíça uma cimeira sobre a paz, segundo a fórmula de Kiev, mas sem a participação de Moscovo.

Os aliados da Ucrânia têm procurado responder às necessidades de armamento das forças ucranianas, em concreto através da iniciativa checa de aquisições conjuntas de munições de vários países ocidentais, mas o principal pacote de ajuda, num valor acima dos 50 mil milhões de euros, está bloqueado há meses no Congresso norte-americano devido à oposição da ala republicana