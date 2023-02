Na receção a líderes para uma cimeira da UE com a Ucrânia, em Kiev, Zelensky mostrou-se ainda totalmente determinado em tirar proveito das negociações que se irão prolongar nos próximos anos, na tentativa de colocar o seu país na UE, apesar da invasão russa em curso.

“O nosso objetivo é absolutamente claro: iniciar as negociações sobre a adesão da Ucrânia. Não desperdiçaremos um único dia no nosso trabalho para aproximar a Ucrânia e a UE”, escreveu Zelensky na rede social Twitter, numa mensagem acompanhada de imagens da chegada dos líderes europeus à capital do seu país.