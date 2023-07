“Em direção a Bakhmut, posições avançadas das forças de operações especiais. Hoje estou aqui para felicitar os nossos soldados pelo seu dia profissional e prestar homenagem à sua força”, afirmou no Telegram.

O chefe de Estado disse que não estava autorizado a revelar as operações em curso das forças especiais, mas elogiou o seu trabalho “verdadeiramente heróico”.

Zelensky partilhou ainda dois vídeos, num dos quais entrega prémios aos soldados do exército ucraniano, enquanto no outro aparece a tirar ‘selfies’ (fotografias) com os soldados durante uma paragem numa estação de serviço.

A Ucrânia iniciou a sua contraofensiva, há muito esperada, no início de junho, mas tem-se deparado com defesas russas solidamente entrincheiradas, com resultados modestos até agora.

Na região de Bakhmut, cidade capturada pela Rússia em maio, após meses de um cerco devastador, o exército ucraniano anunciou ter avançado nas últimas semanas e estar a ameaçar as forças russas presentes na cidade.

A ofensiva militar russa em curso no território ucraniano, lançada em 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Os aliados ocidentais da Ucrânia têm fornecido armas a Kiev e aprovado sucessivos pacotes de sanções contra interesses russos para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra.