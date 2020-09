Não deixa de ser estranho que o jogador com mais hattricks da história do Real Madrid e da Liga dos Campeões (este último empatado com um tal de Lionel Messi) tenha precisado de chegar a 2013, quase 10 anos depois da estreia com a camisola nacional, para apontar o seu primeiro pela Seleção. Mas foi isso mesmo que aconteceu: estávamos a 6 de setembro e Portugal jogava o apuramento para a fase final do Mundial de 2014 em Belfast, frente à Irlanda do Norte. Depois do golo inaugural de Bruno Alves, os norte-irlandeses deram a volta até que apareceu Ronaldo.

Em 15 minutos (68’, 77’ e 83’), o (na altura já) capitão da Seleção portuguesa deu a volta ao marcador e apontou assim o seu primeiro hattrick pela equipa das Quinas, num jogo que foi também histórico por outras razões: com os três golos, CR7 ultrapassou Eusébio na lista de melhores marcadores de Portugal (ficando apenas atrás de Pauleta, ainda apenas temporariamente).

“Ele é único e ultrapassa os limites da lógica”

Mas se falamos de hattricks, há um de Cristiano Ronaldo que é absolutamente inesquecível – e que, curiosamente, foi o seu segundo por Portugal, apontado apenas dois meses depois daquele conseguido frente à Irlanda do Norte.

No playoff de apuramento para o Mundial 2014, Estocolmo foi palco de uma das exibições individuais mais incríveis da história da Seleção Nacional. Em casa de uma Suécia que tinha Zlatan Ibrahimovic como principal figura (ele que ainda anda por aí a fazer deliciosas “zlatanices”), CR7 foi impiedoso e os seus três golos acabaram com as esperanças suecas de estar presente no mundial brasileiro.

A noite de 19 de novembro de 2013 ficou na memória de muitos. E está imortalizada neste relato incrível de Nuno Matos e Alexandre Afonso, relatadores de serviço da Antena 1, com frases que ainda arrepiam (nomeadamente a que dá nome ao subtítulo deste segmento):

(E a cara do selecionador sueco, depois do terceiro golo do português, diz praticamente tudo.)

Um bis para a história

Logo depois da histórica exibição na Suécia, Cristiano Ronaldo entrou novamente na história. O jogo foi amigável, frente à seleção dos Camarões, e Portugal venceu por 5-1, numa partida que serviu de preparação para o Mundial do Brasil, que se realizaria meses depois.

Mas nessa noite de março de 2014, o resultado foi aquilo que menos importou. Com um bis, CR7 ultrapassou Pauleta na lista de melhores marcadores da história da Seleção Nacional e tornou-se o artilheiro-mor da equipa das Quinas. De lá para cá, esse número duplicou, mas o marco foi suplantado nesse dia, em Leiria.

De calcanhar a caminho de Paris

Foi talvez um dos jogos mais duros de Cristiano Ronaldo ao serviço da Seleção Nacional. Os comandados de Fernando Santos defrontavam a Hungria, no último jogo da fase de grupos do Euro 2016. Portugal esteve por três (!) vezes em desvantagem, e se ao primeiro golo húngaro foi Nani que respondeu com o tento do empate, nas duas vezes seguintes coube ao capitão da Seleção “ir buscar o jogo” com dois golos (um deles de calcanhar) e colocar a equipa das Quinas no caminho para o apuramento para a próxima fase do Campeonato da Europa realizado em solo francês.

O resto... bom, o resto é história: Portugal apurou-se, eliminou Croácia, Polónia e o País de Gales (com mais um golo de Ronaldo) até chegar à final, onde o golo de Éder deu a vitória frente à equipa da casa e se imortalizou naquele que, para muitos, é o maior momento da história do desporto português.

Poker? CR7 também sabe jogar

O adversário não era o mais intimidante, mas Ronaldo nunca joga a brincar. Que o diga a seleção de Andorra, que em outubro de 2016 sofreu o primeiro poker do capitão de Portugal ao serviço da equipa das Quinas.

Num jogo sem história, fica o marco, numa partida que terminou nuns contundentes 6-0 (João Cancelo e André Silva apontaram os restantes tentos) e que ajudou a Seleção Nacional a apurar-se para o Mundial de 2018, na Rússia.

Da Rússia, com amor

O primeiro jogo de Portugal no Mundial de 2018, na Rússia, colocou a Seleção Nacional frente à sua congénere espanhola. E nuestros hermanos provaram do veneno do madeirense. Foram três, os golos com que Cristiano Ronaldo brindou a equipa do país vizinho, o último deles num livre quase em cima do minuto 90.

Com o hattrick frente à Espanha, CR7 deu um ponto que se revelaria decisivo nas contas finais de um grupo em que Portugal passou como segundo classificado, antes de ser eliminado pelo Uruguai nos oitavos-de-final da competição.

Hattricks de Ronaldo são como um relógio suíço

Este artigo ameaça tornar-se uma lista dos hattricks de Cristiano Ronaldo ao serviço da Seleção Nacional, mas a verdade é que parece que é nos momentos mais importantes que o madeirense aparece, e logo a multiplicar por três.

Nas meias-finais da primeira edição da Liga das Nações, realizada em solo luso no passado mês de junho, CR7 desatou o nó suíço com três grandes golos que apuraram Portugal para a final da competição, onde acabaria por bater a Holanda por 1-0 e deixar o caneco por cá.

100? Ainda faltam 10

Campeão dos recordes, é quase certo que Cristiano Ronaldo não quer ficar por aqui. Chegado ao golo 100, a meta agora é outra.

Ali Daei, ex-internacional iraniano, é o melhor marcador da história das seleções nacionais, com 109 golos apontados pela seleção do Irão. Posto isto, para se tornar no melhor marcador de sempre de todas as seleções, o capitão de Portugal precisa de apontar mais 10 golos. Provavelmente, como em todos os outros recordes, será uma questão de tempo...

E pronto, já está. Este foi um pequeno resumo de alguns dos mais importantes golos de Cristiano Ronaldo ao serviço da Seleção Nacional. Concorda com a lista? Diga-nos o que acha e sugira-nos outros golos na caixa de comentários.