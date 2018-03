Quando não está ocupado a ser um dos melhores jogadores da NBA, Stephen Curry, base dos Golden State Warriors, tem outra paixão: o golfe. Mas se na arte de lançar a bola ao cesto os únicos estragos que faz são nas equipas adversárias, no golfe não é bem assim...

A foto é autoexplicativa: um quarto de hotel, uma mesa e vidro estilhaçado por todo o lado.

O seu autor, Stephen Curry, duas vezes MVP da NBA e uma das principais estrelas da principal liga de basquetebol do mundo, poderia estar a partilhar na sua conta de Instagram um assalto ou um acidente doméstico grave.

Mas não. A foto mostra nada mais, nada menos, que o estado em que ficou o quarto de hotel em que estava depois de Curry ter dado "asas" (ou tacadas, bem vistas as coisas...) a uma das suas grandes paixões: o golfe.

A descrição do post feito na sua conta de Instagram é clara: "quando sentes que estás no PGA Tour [principal competição de golfe americana] e tens de dar algumas tacadas no quarto de hotel", culminando depois com o (bem explícito) hashtag #idiot.

Não se sabe em quanto ficou a conta de hotel, mas a verdade é que esse ponto deve ser o menos incómodo para o base dos Warriors. É que Curry é atualmente o jogador mais bem pago da NBA, com um salário de mais de 34 milhões de dólares (cerca de 28 milhões de euros) por ano.