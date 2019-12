A 'pedra no sapato' de Bruno Lage acabou por estar nas provas a eliminar, caindo nas meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Sporting, com uma derrota por 1-0 em Alvalade, depois de vencer por 2-1 em casa.

Na mesma fase, mas na Taça da Liga, o Benfica perdeu com o FC Porto, por 3-1, numa partida em que os 'encarnados' se queixaram da arbitragem.

Na Liga Europa, o Eintracht Frankfurt foi o 'carrasco', dando a volta nos quartos de final, com um triunfo por 2-0 após uma derrota caseira por 4-2 na Luz.

Já sem João Félix, transferido por 120 milhões para o Atlético de Madrid, o Benfica arrancou a época 2019/20 com uma goleada por 5-0 ao rival Sporting, na Supertaça Cândido Oliveira.

No entanto, o início do campeonato dos 'encarnados' voltou a não ser forte, com exibições menos conseguidas e uma derrota em casa com o FC Porto, que afastava o Benfica da liderança. Contudo, aproveitando os deslizes dos 'dragões' e do surpreendente Famalicão, que, no ano de regresso à I Liga, chegou a liderar, o Benfica acabou por chegar ao topo.

No ano seguinte ao ataque à Academia, o Sporting não conseguiu entrar na luta pelo campeonato, mas acabou por vencer as duas taças, a de Portugal e a da Liga, e ambas no desempate por grandes penalidades frente ao FC Porto.

Contudo, o início da nova temporada foi terrível para os 'leões', que, depois da goleada sofrida para a Supertaça, cedo ficaram afastados da discussão da I Liga e eliminados da Taça de Portugal pelo Alverca, do Campeonato de Portugal.

As duas presenças nas finais das taças não apagaram a má temporada do FC Porto, que não conseguiu o bicampeonato, que parecia estar bem encaminhado, acabando por ser eliminados nos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Liverpool, que viria a vencer a prova.

O ano dos 'dragões' ficou ainda marcado pelo enfarte sofrido em maio pelo guarda-redes espanhol Iker Casillas, que ainda não revelou se poderá continuar a jogar.