Musrati, que já tinha sido considerado o melhor médio durante esse mesmo período, obteve 19,61% dos votos, superando o defesa uruguaio Sebastián Coates, que foi segundo com 18,95%, e o médio João Palhinha, terceiro com 11,76%.

Mesmo assim, o Sporting, líder da I Liga, foi a equipa mais premiada em fevereiro, com Rúben Amorim a receber o prémio de melhor treinador, ficando à frente de Carlos Carvalhal (Sporting de Braga) e Daniel Ramos (Santa Clara), respetivamente, o espanhol Adán o galardão de melhor guarda-redes e Coates o de melhor defesa.

O prémio de melhor avançado foi para o iraniano Taremi, do FC Porto.

Na II Liga, igualmente referente a fevereiro, Samu, médio do Vizela, ficou com o ‘título’ de melhor jogador e Filipe Rocha, do Feirense, foi eleito o melhor treinador.