“Assinamos contrato oficial com a ‘estrela’ brasileira Alex Telles. Desejamos-lhe boa sorte com as nossas estrelas”, pode ler-se numa nota do clube publicada na rede social Twitter.

Aos 30 anos, o defesa esquerdo, 12 vezes internacional ‘AA’ pelo Brasil, vai conhecer uma nova realidade, a Arábia Saudita, após jogar no Brasil e, na Europa, na Turquia, Itália, Portugal, Inglaterra e Espanha.

Telles reencontrará Cristiano Ronaldo, com quem jogou nos ‘red devils’, após uma temporada em que esteve emprestado ao Sevilha (37 jogos), vencendo a Liga Europa com os espanhóis.

Nos ‘dragões’, alinhou em 195 partidas oficiais entre 2016 e 2020.