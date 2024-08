O piloto espanhol Alex Rins renovou contrato com a equipa oficial da Yamaha para as próximas duas temporadas do Mundial de MotoGP, anunciou hoje a marca japonesa dos três diapasões.

“Tem uma vasta experiência no Mundial de MotoGP e conta com muitas vitórias em várias categorias (seis em MotoGP, quatro em Moto2 e oito em Moto3) e diversos pódios (18 em MotoGP, 17 em Moto2 e 23 em Moto3)”, explicou a Yamaha, em comunicado. A casa nipónica enaltece, ainda, as suas “capacidades, a ética de trabalho, a atenção ao detalhe” que dá “plena confiança” à Yamaha para prolongar o contrato ao piloto de 28 anos. O novo vínculo abrange as temporadas de 2025 e 2026. “Estou muito satisfeito por continuar a trabalhar com a Yamaha. Tenho como claro objetivo levar a marca de volta ao lugar onde pertence, que é a luta por campeonatos”, disse o piloto espanhol, citado pela equipa. Rins foi operado durante a paragem de verão, mas a equipa acredita que vai regressar “a 100 por cento na corrida deste fim de semana, o GP da Grã-Bretanha”.