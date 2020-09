Antunes, de 29 anos, cumpriu os 167 quilómetros entre Paredes e Mondim de Basto, no topo do Monte Farinha, com um tempo de 4:25.50 horas, 22 segundos a menos do que Frederico Figueiredo (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), que foi segundo, e João Benta (Rádio Popular-Boavista), terceiro a 1.13 minutos.

Na geral, Antunes ‘rouba’ a liderança ao colega de equipa espanhol Gustavo Veloso, que já tinha vencido o prólogo e hoje foi quinto a 1.45, e lidera com 13 segundos para Frederico Figueiredo, segundo, com Veloso no terceiro posto, a 1.13.

Na quarta-feira, a terceira etapa liga Felgueiras a Viseu ao longo de 171,9 quilómetros, com duas contagens de montanha, uma de terceira e outra de segunda categoria.