“Hansen está hoje fora de perigo, mesmo que continue a fazer tratamento, à base de coagulantes, durante um período de quatro a seis meses”, pode ler-se na nota dos parisienses.

O lateral de 34 anos vai falhar o resto da época devido à embolia pulmonar resultante da cirurgia a um problema na cartilagem no joelho direito, que o incomodava, sofrendo ainda uma trombose numa das pernas.

Hansen foi escolhido como o melhor do mundo em 2011, 2015 e 2018, e assim não vai voltar a jogar pelo ‘PSG’, dado que já assinou para a próxima temporada com os dinamarqueses do Aalborg.

Os franceses procuram um oitavo título no campeonato, missão agora mais dificultada, e avançar na Liga dos Campeões, em que defrontam os noruegueses do Elverum a caminho de tentarem uma inédita conquista do troféu.