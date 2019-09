O ex-assessor do antigo presidente da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), Habib Cissé, foi irradiado pelo Comité de Ética, no âmbito do caso de corrupção que abalou o organismo mundial.

O Comité de Ética da IAAF anunciou ainda que o antigo conselheiro de Lamine Diack, presidente do organismo entre 1999 e 2015, foi multado em 22.612 euros, após ter infringido o código de ética e de integridade da entidade que regula o atletismo mundial. A justiça francesa pretende levar a julgamento o senegalês Lamine Diack, ex-patrão do atletismo mundial, e o seu filho Papa Massata Diack, suspeitos de atos de corrupção, para encobrimento de casos de 'doping'. Lamine Diack deverá responder por "corrupção ativa e passiva", "branqueamento de capitais e crime organizado", num processo que envolve mais quatro pessoas além do seu filho.