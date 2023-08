A equipa chega a Bergen com a vitória por 2-1 trazida do jogo da primeira mão, em Arouca, no qual esteve a vencer com golos de Rafa Mujica (23 minutos) e Cristo González (74), mas permitiu que o Brann reduzisse por Warming, aos 80.

Apesar da margem mínima, é uma vantagem para a formação arouquense, que hoje entra em campo, no Brann Stadion, a partir das 19:00 locais (18:00 em Lisboa), num jogo com arbitragem do belga Bram Van Driessche.

Caso ultrapasse a eliminatória, o Arouca vai defrontar no play-off de acesso à fase de grupos o vencedor do duelo entre o Santa Coloma, de Andorra, e os neerlandeses do AZ Alkmaar, que no primeiro jogo venceram por 1-0.