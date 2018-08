O Belenenses venceu hoje no terreno do Tondela, por 1-0, em jogo da jornada inaugural da I Liga portuguesa de futebol.

No Estádio João Cardoso, em Tondela, Fredy marcou aos 54 minutos o golo da vitória que coloca o Belenenses em igualdade com Benfica e Vitória da Setúbal no topo da classificação do campeonato.

O FC Porto, campeão nacional, inicia a defesa do título ainda hoje recebendo o Desportivo de Chaves, no Estádio do Dragão.