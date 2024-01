O Benfica vai receber o Sporting de Braga, finalista em 2022/23, menos de um mês depois das duas equipas se terem encontrado para a I Liga, em jogo da 14.ª jornada, disputado em Braga, que os lisboetas venceram por 1-0, com um tento de Casper Tengstedt.

Na época passada, as duas equipas também se encontraram na Taça de Portugal, então em jogo dos quartos de final, realizado em Braga, com os ‘arsenalistas’ a seguirem em frente no desempate por grandes penalidades.

Benfica, recordista com 26 troféus conquistados, e Sporting de Braga, que venceu a prova três vezes, jogam a partir das 20:45, no Estádio da Luz, no último jogo do dia que tem outro confronto entre equipas da I Liga, com o Vizela a receber o Arouca.

As duas equipas já se encontraram esta temporada, logo na segunda jornada, com a partida disputada em Vizela a terminar empatada 2-2.

Também hoje, o Marítimo vai receber a União de Leiria, num jogo entre duas equipas da II Liga, enquanto o primodivisionário Gil Vicente será anfitrião do Amarante, líder da Série B do Campeonato de Portugal e única equipa fora das competições profissionais ainda em prova.

Na terça-feira, o FC Porto, detentor do troféu, e o Sporting asseguraram as primeiras vagas nos quartos de final, ao vencerem Estoril Praia e Tondela, respetivamente, ambos pelo mesmo resultado (4-0).