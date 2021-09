O Benfica indicou esta quarta-feira que a SAD obteve um resultado líquido no exercício de 2020/2021 que ascende a um valor negativo de 17,4 milhões de euros.

De acordo com um comunicado enviado à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), é de "destacar que o mesmo foi obtido num período de extraordinária complexidade, sujeito aos impactos da covid-19, para além da não participação na Liga dos Campeões e do forte investimento realizado no plantel de futebol".

A SAD encarnada também sugere que os "rendimentos com transações de direitos de atletas ascendem a 100 milhões de euros", indicando que "corresponde ao terceiro melhor exercício de sempre alcançado pela Benfica SAD", sendo de destacar "o contributo da transferência do jogador Rúben Dias".

O passivo do Benfica é agora de 379,6 milhões de euros — um aumento de 16,5% face ao final do período homólogo —, o qual o clube encarnado explica que se encontra "principalmente refletido" nas "variações ocorridas nas rubricas de empréstimos obtidos e de fornecedores e outros credores" devido ao investimento no plantel de futebol.

Um aspecto que as águias realçam é o facto de o ativo ascender a 523,3 milhões de euros — um crescimento de 7,4% face ao período homólogo —, o que faz com que seja ultrapassado pela "primeira vez" a barreira do 500 milhões de euros.