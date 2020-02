Os ‘encarnados’ chegam com mais sete pontos do que os ‘azuis e brancos’, algo que nunca haviam conseguido após 19 rondas na ‘era’ três pontos (desde 1995/96), já que só não ganharam precisamente na receção aos vice-campeões, à terceira ronda.

Então, em 24 de agosto de 2019, o FC Porto foi ‘soberano’, vencendo na Luz por 2-0, com tentos de Zé Luís e Marega, mas, nos outros jogos, desperdiçou 10 pontos (1-2 em Barcelos, 1-1 no Funchal, 1-1 no Jamor e 1-2 na receção ao Sporting de Braga).

O Dragão decide, assim, se o campeonato fica, praticamente, fechado, com a diferença a subir para 10 pontos, ainda muito bem encaminhado para os detentores do título, caso se mantenham os sete, ou relançado, com os vice-campeões a quatro pontos.

Certo é que, independentemente do resultado, o Benfica vai sair na frente, a 14 rondas do fim, ainda com margem para gerir e sabendo que, ‘imitando’ a primeira volta, revalidará o título, sem que o FC Porto o possa evitar.

Nas suas ‘mãos’, para fazer mossa nos ‘encarnados’, o ‘onze’ de Sérgio Conceição apenas tem este jogo e, do seu lado, está o fator casa, que, historicamente, lhe dá quase 60% de hipóteses de ganhar, bem como a memória do jogo da primeira volta.

O conjunto de Bruno Lage perdeu em 24 de agosto, mas ainda deve recordar-se, também, do marcante triunfo da época passada no Dragão (2-1, numa reviravolta selada com tentos de João Félix e Rafa), decisivo na resolução do título.