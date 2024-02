O Benfica bateu hoje os franceses do Toulouse por 2-1, em encontro da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa em futebol, disputado no Estádio da Luz, em Lisboa.

Nicolas Otamendi em ação contra Thija Dallinga. MIGUEL A. LOPES/LUSA © 2024 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.