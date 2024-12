O Boavista e o Farense, duas equipas da parte de baixo da tabela, empataram hoje a um golo no Estádio do Bessa, no Porto, em encontro da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os algarvios, que pontuaram pela terceira ronda consecutiva, adiantaram-se aos 52 minutos, por Marco Matias, e os ‘axadrezados’ chegaram à segunda igualdade seguida graças a um penálti de Miguel Reisinho, aos 90+5. Na classificação, o Boavista caiu para o 13.º lugar, com 11 pontos, enquanto o Farense deixou, provisoriamente, o 18.º e último posto, subindo ao 17.º, com nove.