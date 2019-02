O Boavista venceu hoje em casa ao Rio Ave, por 1-0, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e soma quatro jogos sem perder na competição.

O brasileiro Rafael Costa, aos 12 minutos, de grande penalidade, marcou o golo do triunfo dos ‘axadrezados’, que ficaram em superioridade numérica aos 63, com a expulsão de Filipe Augusto. O avançado Galeno também viu cartão vermelho, após o final do encontro.

O Boavista, que ainda não perdeu sob o comando de Lito Vidigal, subiu ao 11.º lugar, com 26 pontos, enquanto o Rio Ave, que somou o segundo desaire seguido, caiu uma posição para o nono posto, com 28.