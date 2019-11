O João Dinis e o Ricardo Brito Reis recebem mais logo, por volta das 21h, o jornalista Nuno Aguiar (Visão), fã da NBA e de Steve Nash, para falar da carreira do base canadiano (duas vezes MVP da competição), do regresso de Carmelo Anthony e daquilo que mudou do início de época para agora, face às expetativas que haviam sido criadas. Era expectável os Hornets terem melhor recorde que os Nets? Ou os Suns terem melhor recorde que os Blazers?

Adicionalmente, espaço ainda para fazer um "um-contra-um" onde vamos escolher um jogador de entre dois: Devin Booker ou Donovan Mitchell? Luka Doncic ou Kyrie Irving? Jaylen Brown ou Jayson Tatum?

Junte-se à conversa a partir das 21h, em direto nas páginas de Facebook e Twitter do SAPO24. E se tiver outros desafios de "um-contra-um" para os nossos convidados, deixe-as aqui na caixa de comentários.

Se não puder assistir à emissão em direto, subscreva o Bola ao Ar no iTunes, Spotify, Overcast ou qualquer outra plataforma de podcasts.